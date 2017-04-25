В Санкт-Петербурге свадьба на 8 марта рассмешила интернет-пользователей

Пользователи Сети подчеркнули, что такой подарок жениха на свадьбу невеста явно долго будет помнить. Однако с парой всё будет хорошо после такого ДТП, как сообщает HotGeo.

В Санкт-Петербурге на перекрёстке на улице Руставели имела место авария. Очевидцы отметили, что столкнулись авто из свадебного кортежа. Однако участвовали в происшествии только две машины – со свидетелями и молодожёнами внутри. Такая нелепая авария вызвала смех у интернет-пользователей.

Комментаторы подчеркнули, что это хорошо, когда супружеская жизнь начинается с таких мелких неурядиц. Жених хотел порадовать невесту свадьбой именно на 8 марта, но презент был немного подпорчен невнимательным свидетелем. Теперь люди задумались, что же с невестой и долго ли у молодожёнов будет длиться брак. Поскольку ДТП оказалось не серьёзное, то правоохранителей никто из участников аварии не вызывал.