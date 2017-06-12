В центр Киева вышли женщины с кастрюлями на митинг против гендерного неравенства

Жительницы Украины сегодня, 8 марта, вышли в центр Киева на митинг против гендерного неравенства. Они прихватили с собой кастрюли, который используют в качестве барабанов, и выкрикивают различные лозунги.

Как стало известно, сегодня в Киеве состоялось сразу несколько митингов. На одном из них появились около 150 представительниц прекрасного пола, которые прихватили с собой кастрюли и скандировали "Свобода, равенство, женская солидарность". Митингующие перевернули кастрюли, сделав из них подобие барабанов, и били в днище барабанными палочками. Стоит отметить, что таким образом женщины выразили свой протест гендерному неравенству.

Примечательно, что неподалеку состоялся митинг националистов, которые выступили против феминизма. На месте акций находилось порядка сотни правоохранителей, возможно именно поэтому женщины с кастрюлями не вступили в перепалку с националистами.

Напомним, что сегодня в Ужгороде также вышли на митинг по защите прав женщин. Однако все закончилось не так, как ожидали митингующие. Неизвестные облили красной краской всех митингующих, отчего плакаты с лозунгами и одежда пострадавших оказались испорченными.