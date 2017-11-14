Самолёт Нальчик-Москва экстренно посадили в Волгограде из-за курильщика

8 марта самолет, летевший из Нальчика в Москву, экстренно приземлился в Волгограде из-за несдержанного курильщика. Об этом рассказала пресс-служба Гумрака.

Закуривший пассажир вынудил пилотов принять решение о незапланированной посадке в международном аэропорту Волгограда. Транспортное средство задержалось на взлетной полосе 45 минут, а затем продолжило свой перелет. Представитель аэропорта не уточнил, с на борту какого авиаперевозчика произошел инцидент.

Предполагаемого нарушителя прямо на борту задержали сотрудники ЛУ МВД на транспорте. Им предстоит разобраться в ситуации и установить, была сигарета настоящей или электронной.

Стоит напомнить, что в декабре в России начал действовать закон, согласно которому руководство авиакомпании может включить человека в собственный "черный список". Попав туда, россиянин не сможет пользоваться услугами авиаперелетов в течение года. Согласно документу, исключением станут похороны близкого родственника или необходимость посетить место, куда не ходит другой транспорт.