В Башкирии младшеклассник выпил спиртное и впал в кому

Ночью 8 марта в Башкирии в состоянии комы нашли ученика третьего класса, который накануне употребил алкогольный напиток. Об этом пишут региональные СМИ по информации от инсайдеров.

Источники сообщают, что 11-летний мальчик госпитализирован в больницу с сильным переохлаждением, обморожением груди и конечностей, а также коматозным состоянием. Пациент учится в школе, расположенной в Кармаскалинского районе.

Позже выяснилось, что пострадавший пил алкоголь в компании своего брата-восьмиклассника. Родственники приобрели спиртное и пли его на улице. Старшего привезли около пяти часов утра. Медики диагностировали у подростка легкую интоксикацию. Юноша рассказал, что вместе с младшим братом начали пить примерно накануне вечером примерно в 21 часу. После небольшой дозы третьеклассник свалился без сознания.