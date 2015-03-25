Охранник имения Порошенко внезапно скончался прямо на посту

Один из сотрудников Полка особого назначения Нацполиции Киева, который охранял имение президента Петра Порошенко, внезапно скончался прямо на посту. По предварительной информации, Сергей Галасюк собственноручно причинил ущерб своей жизни, использовав табельное оружие.

Как сообщают СМИ, данный инцидент произошел еще 23 февраля, однако информация о случившегося попала в СМИ только сейчас. Примечательно то, что некоторые украинские масс-медиа написали о произошедшем вблизи резиденции Порошенко еще в день инцидента, однако вскоре данная информация была удалена.

В настоящий момент в Нацполиции подтвердили сообщения о смерти Галасюка, однако что именно произошло никто не сообщает. Все же СМИ удалось узнать, что в день происшествия Галасюк сменил своего напарника на посту, затем зашел в будку охраны, где и нанес себе увечья. При себе у охранника имелось табельное оружие, однако неизвестно, был ли совершен из него роковой выстрел.

Сейчас следователи продолжают расследование, было возбуждено уголовное дело по факту умышленного убийства.