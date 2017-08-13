СК: Найденные в Хабаровске кисти попали в реку не криминальным путем

8 марта на территории Хабаровска в реке были обнаружены отрубленные человеческие кисти. В пресс-служба Следственного комитета на Telegram-канале объявила, что они не имеют криминального происхождения.

Утром очевидцы обнаружили в притоке Амура мешок с тремя десятками пар кистей. Правоохранители также обнаружили неподалеку медицинские бахилы, что поставило позволило заподозрить медицинские заведения.

Однако по результатам судмедэкспертизы удалось установить, что в находке нет уголовной составляющей. Предполагается, что медики утилизировали останки человеческого тела неподобающим образом. Теперь следователи проверяют причастность отдельных должностных лиц в судебно-медицинских организациях.