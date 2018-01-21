В Москве на мужчину с крыши рухнула глыба льда

В Москве на 30-летнего мужчину с крыши дома рухнула глыба льда. В результате произошедшего мужчина получил довольно серьезные повреждения и был экстренно доставлен в больницу каретой скорой помощи.

Как стало известно, сегодня на улице 4-я Тверская-Ямская глыба льда с жилого дома обрушилась прямо на голову проходящему мимо мужчине. Пострадавший упал, а случайные прохожие сразу же позвонили и вызвали скорую помощь. Приехавшие медики экстренно госпитализировали молодого человека в ближайшее отделение больницы, где оказали ему квалифицированную помощь.

В настоящий момент жизни мужчины ничего не представляет угрозы, однако он все еще находится в больнице, так как за ним требуется круглосуточный уход из-за возможного в будущем ухудшения самочувствия.