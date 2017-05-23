В Ленинградской области перед 8 марта лесбиянка из ревности убила любимую‍

В Ленинградской области перед 8 марта 19-летняя лесбиянка из ревности убила 26-летнюю любимую девушку‍, с которой проживала в одной квартире в Выборге в переулке Одесском. О случившемся нападавшая сама сообщила в полицию.

Сотрудники Главного управления МВД по Ленинградской области сообщают о случае вооруженного нападения 19-летней девушки на свою подругу. Согласно информации, которую они предоставляют, девушки состояли в интимных отношениях и время от времени употребляли наркотики. В день перед праздником 8 Марта между ними произошел конфликт, который привел к тому, что одна из них убила свою любимую.

Известно также, что у нападавшей за спиной криминальное прошлое. Она уже была судима за мелкие преступления. На этот раз она использовала холодное оружие, нож, чтобы убить подругу. Она несколько раз ударила ее в грудь, а позже пробила бедро. Сначала она сказала полиции , что сделала это случайно, однако позже на допросе признала вину и в подробностях рассказала, как все произошло.

У жертвы осталось двое несовершеннолетний делей, которые уже давно жили с бабушкой. Также у нее остался муж, с которым она уже давно не общалась и не жила.