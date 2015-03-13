Нижегородцы поздравили женщин с 8 марта рекордом России

8 марта мужчины Нижнего Новгорода поздравили женщин и установили рекорд по самому массовому флешмобу. Об этом сообщил представитель российской Книги рекордов Леонид Сенаторов.

В честь Международного женского дня 728 мужчин выстроились в надпись "С 8 марта". Стоит отметить, что в качестве восьмерки креативные нижегородцы использовали специфическую конструкцию Чкаловской лестницы. В центре нижнего "бублика" организаторы поместили плакат с хэштегом "#ВамЛюбимые". По словам Леонида Сенаторова, столь большое количество мужского населения России впервые собралось для составления поздравительной надписи к этому празднику. Зафиксировать зрелищное поздравление с высоты помогли оснащенные камерами дроны.

Акция состоялась по инициативе молодежной палаты городской думы. Она уже второй год подряд устраивает "живые открытки" для прекрасного пола. В следующем году политики намерены превзойти самих себя и установить новый рекорд. Стоит отметить, что в построении участвовали нижегородский губернатор Глеб Никитин, мэр Владимир Панов, а также секретарь отделения "Единой России" Денис Москвин.