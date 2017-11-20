В Череповце пьяного дебошира удалось обезвредить обычным скотчем

В Череповце на улице Первомайской произошел довольно курьезный инцидент. Сообщается, что пьяный мужчина вступил в драку с водителем автомобиля, а затем его обезвредили при помощи обычного скотча.

Как стало известно, накануне Международного женского дня в Череповце случился странный инцидент. Пьяный мужчина прогуливался по улицам города, а затем внезапно проявил агрессию по отношению к автомобилю, стоявшему у тротуара. Он ударил по его крыше кулаком, однако не ожидал, что в салоне может кто-то быть.

Опешивший водитель вышел из авто и потребовал у мужчины объяснений, однако тот не стал оправдываться и затеял драку. В результате драки он нанес водителю травмы, а также разбил стекло в машине. Остановить его удалось случайным очевидцам произошедшего. Взяв скотч, попавшийся под руку, они обмотали им дебошира и в таком виде отвезли в полицию.

Протрезвев, на допросе хулиган не смог объяснить, зачем он ударил автомобиль и затеял драку с водителем, так как, по его словам, он не помнит произошедшего. В настоящий момент решается вопрос о наказании дебошира.