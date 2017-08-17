В Саудовской Аравии львица из питомника едва не растерзала девочку

В одном из питомников Саудовской Аравии львица оказалась среди людей и едва не растерзала маленькую девочку. Об этом стало известно изданию The Sun.

В Сети появилось жуткое видео из города Джадда. Очевидец, укрывшись за решеткой, снимает на камеру, как хищница по неизвестным причинам оказалась в окружении десятков детей. В какой-то момент животное бросилась на одну из девочек.

Львица встала на задние лапы, зажала жертву в углу и впилась хищной пастью ей в голову. Спустя несколько мгновений агрессивный зверь повалил ребенка на пол и принялся атаковать дальше. Вскоре посетительнице на помощь подоспел крупный мужчина. Видимо, сотрудник питомника. Он с трудом освободил девочку из зубов и когтей животного и дал возможность другим посетителям оттащить её на безопасное расстояние. О состоянии пострадавшей ничего неизвестно.