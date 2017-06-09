В Оренбургской области на 8 Марта 18-летняя девушка выпала из окна 9-го этажа‍

В Оренбургской области на 8 Марта 18-летняя девушка выпала из окна на 9 этаже одного из многоэтажек Новотроицка и не выжила. После происшествия спасатели отправили ее в больницу, где она и скончалась от большого количества серьезных травм.

Сотрудники городской больницы Новотроицка сообщает о пациентке, которая поступила к ним 8 марта 2018 года. Девушка была жива короткое время после этого и быстро скончалась. Предварительная причина смерти - падение с большой высоты. Так, очевидцы сообщили, что видели, как на улице Советской из окна квартиры одного из многоэтажных домов выпало тело женского очертания. Позже 18-летнюю девушку обнаружили лежащей на асфальте.

Так как девушка не выжила и скончалась, делом занялись правоохранительные органы. Пока что речь не идет о возбуждении дела, однако они продолжают изучать обстоятельства, которые предшествовали смерти погибшей.