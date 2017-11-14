Пару из Италии арестовали за насилие над девушкой из Чернобыльской зоны

В Италии помещена под арест супружеская пара. По информации полицейского управления Форли, они изнасиловали и обманули девушку из Чернобыльской зоны.

22-летняя гражданка Белоруссии с 10 лет каждое лето ездила гостить к итальянской семье по программе реабилитации жителей зоны, пострадавшей после Чернобыльской катастрофы. Около четырех лет назад она серьёзно пострадала в аварии, когда каталась на велосипеде. В итоге девушка стала инвалидом.

Итальянцы в тот момент распоряжались практически всеми финансовыми вопросами своей подопечной. После получения травмы, они решили прикарманить всю сумму, которая полагалась гостье по страховке - 2 миллиона и 120 тысяч евро. Сотрудникам полиции стало известно об этой ситуации. Они выдвинули супругам обвинение в сексуальном насилии и крупном мошенничестве по отношению к инвалиду.