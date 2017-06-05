В Краснодарском крае пешеход попал под колеса фуры и скончался

В Краснодарском крае произошла авария, в ходе которого пешеход попал под колеса фуры и скончался. Инцидент зафиксирован в ночь на 8 марта. Погибший пренебрег правилами ПДД и перебегал трассу в неположенном месте.

Сотрудники Главного управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения сообщают о трагическом случае, который произошел в Краснодарском крае. Согласно информации, которую они предоставляют, все случилось в пригороде Краснодара, там, где улица Восточный обход дает пересечение на поселок Знаменский.

Ночью, когда было немного за полночь, 30-летний житель поселка Дружелюбный перебегал дорогу в неустановленном месте. В это же время к месту подъехала фура MAN, за рулем которой был 65-летний мужчина. Как предполагает следствие, он не успел вовремя нажать на тормоз и сбил пешехода. Правоохранители продолжат проводить проверки, выясняя все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.