В Петербурге женщины отпраздновали 8 марта массовой дракой в ресторане

В Санкт-Петербурге женщины решили закончить празднование 8 марта массовой дракой. Сообщается, что инцидент произошел в Петродворцовом районе, в Стрельне.

Как стало известно, в ночь на 8 марта в одном из ресторанов Петербурга сразу две компании представительниц прекрасной половины человечества собрались для того, чтобы отметить Международный женский день. Примечательно, что столики, которые заняли компании, находились в разных частях зала, потому они никак не могли пересекаться.

В какой-то момент изрядно выпившие дамы затеяли потасовку, в которой принимали участие абсолютно все женщины из двух компаний. Что они не поделили, остается неизвестным, однако разнять их удалось только полиции. Сотрудники ресторана изначально пытались примирить обе стороны и успокоить драку, однако когда в ход пошли ножи и вилки, решили вызвать полицию.

До приезда полиции на просьбы успокоиться дамы не реагировали и угрожали всем, кто пытался их растащить в разные стороны. В скором времени прибывшие полицейские успокоили бушующих дам и забрали всех участниц конфликта в полицию. В ресторане сообщили, что никаких претензий в адрес двух компаний выдвигать не будут.