Участника "Битвы экстрасенсов" арестовали за воровство и "волшебную соль"

7 марта участника "Битвы экстрасенов" Арсения Караджаева поместили под арест за воровство одежды и хранение "волшебной соли" в Санкт-Петербурге. Об этом уведомили в объединенной пресс-службе городских судов.

По информации правоохранителей, 20 февраля прошлого года Арсений Караджаев, известный под псевдонимом Караджа, попытался унести одежду из торгового-развлекательного центра "Галерея". Он выбрал себе несколько штанов, курток и верхней одежды на общую сумму в 24 тысячи рублей. Каким-то образом ему удалось обойти сотрудников на кассе и рамки безопасности. Однако отягощенного украденным подозреваемого вскоре остановили сотрудники полиции. Во время досмотра у Арсения Караджаева нашли мобильный телефон и пакетик с неизвестным порошком. Экстрасенс заявил, что это вещество является магической солью для контакта со сверхъестественными силами. Однако позднее экспертиза установила, что задержанный нес при себе наркотик.

Из-за резонанса и возмущения поклонников, Арсения Караджаева решили выпустить под подписку. Вскоре подследственный исчез из поля зрения полицейских, потому был объявлен в розыск. Отыскать его удалось лишь в минувшую среду. Теперь Арсений Караджаев помещен под стражу на месяц.