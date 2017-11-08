В Петербурге пассажир до смерти забил водителя такси

Ночью 8 марта в Санкт-Петербурге водитель такси погиб после жестокого избиения пассажиром. Об этом пишут городские СМИ со ссылкой на собственные источники в МВД.

Подозреваемого задержали правоохранители у здания на проспекте Просвещения. Предполагается, что виновником смерти человека стал 36-летний местный житель.

Согласно существующей версии, мужчина ехал в автомобиле Volkswagen Polo, который зарегистрирован на такси-фирму "Перспектива". Во время поездки между клиентом и 53-летним таксистом возник конфликт, который закончился дракой. Задержанный нанес удары руками и ногами, которые привели к гибели пострадавшего. Инсайдеры уточняют, что задержание состоялось непосредственно на месте избиения. Следователи определяют необходимость возбуждения уголовного дела и подходящей меры пресечения.