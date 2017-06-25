В Мордовии женщина убила супруга, бросив его об пол

В Мордовии женщина убила своего супруга, ударив его головой об пол. Отмечается, что инцидент произошел 31 декабря, в канун Нового года.

Как стало известно следствию, вечером 31 декабря 2017 года 46-летняя жительница Дубенского района пришла с работы домой, а на пороге ее ждал пьяный муж. Уставшая женщина просто вышла из себя, что празднование еще не началось, а муж уже в состоянии алкогольного опьянения. Со злости она толкнула 51-летнего супруга и он упал, ударившись головой о выступающую деревянную доску на полу.

Некоторое время мужчина чувствовал себя нормально, однако 2 января ему резко стало плохо. Его жена тут же вызвала скорую помощь, однако медиков мужчина так и не дождался, он умер. Прибывшие сотрудники скорой помощи зафиксировали, что мужчина погиб в результате черепно-мозговой травмы.

Правоохранители задержали женщину, на допросе она признала свою вину. В настоящий момент обвиняемая ожидает решения суда.