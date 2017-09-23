В Киеве неизвестные расстреляли ресторан из гранатомета

8 марта неизвестные злоумышленники расстреляли из гранатомета ресторан "Лео" в центре Киева. Об этом пишут украинские СМИ, ссылаясь на источники в правоохранительных органах и МЧС.

Инцидент зафиксировали на Владимирской улице рядом с Национальным историческим музеем. Инсайдеры уведомляют, что после взрыва разгорелось пламя, уничтожившее порядка 50 квадратных метров помещения. Для ликвидации пожара прибыли несколько отрядов украинской Госслужбы по ЧС.

Позже сотрудники полиции обнаружили пустой тубус, из которого был сделан выстрел. Его бросили в десятках метров от пострадавшего здания. Правоохранители расследуют инцидент. По их информации, жертв в результате происшествия нет. Однако некоторые дома из-за взрывной волны лишились окон.