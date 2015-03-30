Иностранных туристов пришлось эвакуировать из острова в Красноярском крае

Иностранных путешественников из Канады и Великобритании, застрявших на острове в Красноярском крае, успешно эвакуировали на самолете. Так 8 марта рассказала Анастасия Якименко, представитель компании "КрасАвиа".

Британка Ханна МакКинд и канадец Донгшинг Лю вынужденно застряли на метеостанции, расположенной на арктическом архипелаге Северная Земля. Они планировали покинуть остров Средний ещё 24 февраля, однако транспортный вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку на Арктическом мысе. В связи с инцидентом весь экипаж и пассажиров увезли вертолеты, прибывшие из Хатанги. А туристы остались на острове до первых чисел марта. В начале месяца мэрия Красноярска сообщила, что вылет отложили из-за плохой погоды.

В итоге они дождались благоприятных условий и улетели в Хатангу на Ан-26. Вскоре чартерный рейс доставил иностранцев в Красноярск. Ханна МакКинд рассказала, что таблоидные СМИ существенно извратили ситуации и придали ей излишнего трагизма. По её мнению, пострадавшим во время жесткого приземления Ми-8 пришлось действительно несладко, в то время, как сама Ханна МакКинд и Догшинг Лю всё это время находились в теплом помещении, пили горячий чай и читали книги.