В Приморье отчим-педофил изнасиловал пасынка на глазах у его матери

В Приморском крае пьяный отчим изнасиловал 9-летнего мальчика прямо на глазах у его матери. Отмечается, что суд признал его виновным и лишил свободы на 13 лет.

Как стало известно, в Ханкайском районе Приморья произошел страшный инцидент. Мужчина, который проживал вместе с сожительницей и ее сыном, в один из дней находился в состоянии алкогольного опьянения и допустил насилие в адрес малолетнего ребенка. Следствие установило, что мужчина, находясь в агрессивном состоянии, сначала напал на несовершеннолетнего мальчика, а затем и вовсе начал насиловать 9-летнего ребенка.

Именно за этим занятием его и застала мать мальчика. Она отбила ребенка от пьяного отчима, а затем обратилась в полицию. Во время допроса обвиняемый полностью признал свою вину и все материалы дела были переданы в суд. Во время судебного процесса педофила признали виновным, теперь он отправится в колонию строгого режима на 13 лет.