В Подмосковье учительница избила школьника из-за плохих знаний по алгебре

В подмосковном Звенигороде учитель алгебры избила своего ученика прямо в школе. Отмечается, что учительницу взбесили плохие знания мальчика по ее предмету.

Как стало известно, в Подмосковье накануне произошел довольно шокирующий инцидент. В одной из школ Звенигорода учительница набросилась на своего 15-летнего ученика, обвинив мальчика в том, что он обладает плохими знаниями в области алгебры и геометрии. Она избивала ребенка в классе, а затем он выбежал в коридор, однако учительница догнала мальчика и там. В результате произошедшего мальчик получил ссадину на плече, ушиб шеи и локтя.

В настоящий момент неизвестно, занялась ли полиция расследованием данного инцидента. Также пока не уточняется, как администрация школы отреагировала на поведение учителя.