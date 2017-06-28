В Хабаровске обнаружили мешок с отрубленными человеческими кистями

В Хабаровске очевидцы обнаружили мешок с множеством отрубленных человеческих кистей. Об этом неизвестный пользователь сообщил в сообществе Instagram - criminalkhv.

По информации источника, прибывшие к месту инцидента специалисты насчитали примерно 26-28 пар конечностей и больничные бахилы. Они зафиксировали находку и составили фотоотчет.

Администрация группы в социальной сети пишет, что в связи с чрезвычайной ситуацией правоохранители начали проверять обстоятельства появления частей тела на улице. В настоящий момент они скрывают данные о том, где скрывался мешок. Неизвестно также, причастны ли к потерянным кистям медицинские работники.