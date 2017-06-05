17-летняя девушка погибла во время стрельбы в американской школе

7 марта в школе города Бирмингем из штата Алабама, произошла стрельба, из-за которой скончалась девушка 17 лет. Глава городской полиции Орландо Уилсон поделился подробностями на пресс-конференции.

Выстрелы внутри школы раздались после окончания уроков. В результате темнокожий молодой человек и его сверстница пострадали от огнестрельных ранений. Последняя немногим позже умерла.

По предварительной информации американских правоохранителей, огонь открыли непреднамеренно. Такой версии полицейские намерены придерживаться, пока в процессе расследования не появятся новые сведения об инциденте. Прежде всего, сотрудники полиции планируют изучить записи с камер видеонаблюдения из школы.

Ранее некоторые СМИ, ссылаясь на собственные источники, сообщали, что молодой человек показывал девушке своё огнестрельное оружие. В итоге оно по случайности выстрелило.