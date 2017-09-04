Кейт Миддлтон поразила СМИ необычными пальцами

Сегодня, 20:20 \\ Происшествия

Британская аристократка Кейт Миддлтон удивила СМИ необычной формой пальцев. Об этом уведомляет The Sun.

 Корреспонденты запечатлели Кейт Миддлтон во время её посещения начальной школы в Оксфорде. Дворянка пообщалась с детьми и родителями, которые сумели побороть сложности, сопровождающие расстройства психики.

Журналисты с удивлением заметили, что указательный, средний и безымянный пальцы на правой руке знаменитости имеют одинаковую длину. Это отчетливо заметно на снимке, где рука удерживает черный клатч. Такая особенность человеческого тела встречается крайне редко.

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Автор - Александр Лубяной
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