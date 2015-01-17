В Алабаме во время стрельбы в гриль-ресторане погиб человек

7 марта в американском штате Алама из-за стрельбы в гриль-ресторане погиб человек. Об этом рассказали в эфире телеканала WRBL, сославшись на источники в полиции.

Происшествие зафиксировали в небольшом городе Хёртсборо. По информации правоохранителей, неизвестный мужчина вошел в заведение общественного питания City Grill Cafe и начал стрелять. В результате его действий скончался 69-летний владелец ресторана. Его трое человек получили ранения различной степени тяжести.

В преступлении подозревают жителя города, который ранее имел расстройства психического характера. Предполагается, что подозреваемый, отстрелявшись, сбежал к себе домой и забаррикадировался изнутри.