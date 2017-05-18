В Набережных Челнах пьяный "искатель приключений" "заминировал" киоск с шаурмой

В Набережных Челнах поступило сообщение в полицию о том, что киоск с шаурмой, находящийся на одной остановок города, был заминирован. После проверки киоска правоохранителям удалось задержать 55-летнего "искателя приключений".

Как рассказал задержанный, 6 марта он изрядно напился и его начало тянуть на приключения. Он не придумал ничего лучше, чем позвонить в полицию и сообщить о минировании в одном из киосков с шаурмой.

Это 55-летнему мужчине показалось весьма веселым приключением, однако возбужденное уголовное дело отбило у него все желание искать приключения с помощью полиции. В настоящий момент задержанный находится в СИЗО, решается вопрос о передаче материалов его дела в суд.