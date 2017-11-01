В штате Юта юристы получили письма с голой девушкой

5 марта в американском штате Юта ряд юристов получили по электронной почте письма с голой девушкой. Об этом стало известно изданию Solt Lake Tribune.

Послание пришло от Адвокатуры штата. Надпись подозрений не вызывала: "Добро пожаловать на конвенцию 2018 года". Однако открыв страницу для прочтения, адвокаты увидели изображение неизвестной блондинки с неприкрытой грудью. Лицо и нижняя половина тела модели были скрыты за границами фотографии. Известно, что сведения о грядущем мероприятии в письме также присутствовали.

Пресс-секретарь юридического объединения Мэтт Пейдж заявил, что знает о ситуации. А Джон Болдуин, исполнительный директор организации, добавил, что он и его коллеги расследуют инцидент и выясняют причины случившегося.

Один из региональных адвокатов Чейз Томас заявил, что испытал дискомфорт от непристойного содержания письма. В момент прочтения он находился на заседании Капитолия и был вынужден оперативно удалить приглашение из своего ящика.