В Пермском крае женщина из ревности избила молодую подругу пивной кружкой

В Пермском крае жительница города Осы нанесла увечья своей молодой приятельнице пивной кружкой на почве ревности. Она стала избивать девушку стеклянной кружкой по лицу, из-за чего та получила резанные раны.

Как стало известно следствию, в одной из квартир компания распивала спиртные напитки. В какой-то момент 38-летняя женщина приревновала мужчину к своей 19-летней приятельнице и напала на нее. В порыве ярости она начала избивать соперницу стеклянной пивной кружкой по лицу, в результате чего у пострадавшей наблюдаются резанные раны.

Пострадавшую экстренно госпитализировали в больницу, а ревнивицу увезли сотрудники полиции. В отношении нее возбудили уголовное дело, ведется дальнейшее расследование по факту случившегося.