В Самарской области мужчину сдуло ветром под колеса поезда

В Самарской области поезд переехал мужчину. Погибшего попросту затянуло ветром под колеса грузового состава.

Сегодня, 7 марта, стало известно о трагедии, произошедшей на перегоне «Безенчук Майтуга» в Самарской области, где грузовой поезд насмерть сбил 38-летнего мужчину.

Согласно версии представителей правоохранительных органов, погибший передвигался между путями на 1034 км Куйбышевской железной дороги, а во время встречного движения поездов его силой ветра затянуло под грузовой состав. Мужчина погиб на месте от полученных травм.

На данный момент на месте трагедии проводится следственная проверка для дальнейшего выяснения обстоятельств случившегося.