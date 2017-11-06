В Ростове-на-Дону из-за скользких дорог на мосту столкнулось 18 машин‍

В Ростове-на-Дону на Текучевском мосту из-за гололедицы столкнулось 18 легковых автомобилей. Сразу несколько ДТП произошло за короткий промежуток времени утром 7 марта.

Сегодня стало известно о массовых ДТП в Ростове-на-Дону, которые имели место произойти на Текучевском мосту. Сотрудники правоохранительных органов заявляют, что в трех дорожно-транспортных происшествиях, в общей сложности, столкнулось 18 машин.По заявлению инспекторов ГИБДД, в первом ДТП было задействовано 9 автомобилей, во втором 7, а в третьем 2 машины.

К счастью, в результате происшествий пострадавших не оказалось. Из-за массового столкновения на Текучевском мосту движение транспорта было затруднено, однако на данный момент оно возобновлено.

По некоторым данным, столкновения могли возникнуть из-за плохих погодных условий и скользких дорог.