Жительница Ямала пырнула ножом любовника и попробовала "исцелить" его пластырем

Жительница Ямала, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударила ножом в живот своего сожителя, а затем попыталась исцелить его пластырем. Пока мужчина умирал от кровопотери, женщина преспокойно спала в соседней комнате.

Как стало известно, вечером 8 января в селе Ныда по ЯНАО пара молодых людей распивала спиртные напитки. Во время разговора между ними начала разгораться ссора, в результате которой 27-летняя женщина ударила ножом в живот своего парня. От полученных травм он тут же скончался, а "заботливая" девушка заклеила кровоточащую рану пластырем и отправилась спать.

Наутро она обнаружила труп и вызвала скорую, а врачи уже сообщили о произошедшем в полицию. Правоохранители задержали подозреваю в убийстве и на допросе она полностью признала свою вину. Кроме того, из-за пьянки потерявшая любимого человека девушка оказывала активную помощь во время расследования, однако вряд ли это смягчит ей наказание. В скором времени обвиняемая в убийстве предстанет перед судом.