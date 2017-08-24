В Китае собака вцепилась в оперного певца во время спектакля

В Китае собака вцепилась в оперного певца и едва не сорвала спектакль О происшествии пишет издание Daily Mail.

В одном из театров провинции Фуцзянь пес породы бордер-колли выбежал из-за кулис и ухватился зубами за рукав артиста. Несмотря на столь явную угрозу срыва, певец продолжил исполнять свою часть произведения, попутно пытаясь вырвать свою сценическую одежду из пасти животного. Коллега по сцене поддержал его. Благодаря стойкости работников театра выступление удалось довести до конца.

Свидетели запечатлели комичный случай на видео и распространили его в социальных сетях. Материал быстро приобрел популярность и стал вирусным. В комментариях пользователи выразили своё восхищение профессионализмом китайских актеров.