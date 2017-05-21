В США "женщина-Бог" пыталась выпрыгнуть из самолёта

Пассажирка рейса 5449 с криками «Я – Бог» пыталась открыть дверь самолета. Воздушное судно направлялось из Сан-Франциско в Бойс, и инцидент произошел за 15 минут до прибытия в пункт назначения.

Странное поведение женщины было замечено ее соседями по посадочным местам еще до того, как воздушное судно взлетело. После того, как до Бойса осталось около 15 минут и пассажиров попросили занять места и пристегнуть ремни, произошла резкая смена ситуации.

Пассажирка закричала «Я – Бог» и кинулась к аварийной двери. После этого несколько мужчин приняли попытку остановить женщину, пока она пыталась открыть ручку двери. Пассажирку удерживало двое человек, пока третий пытался связать ей ноги.

После этого женщина стала выкрикивать странные фразы, говоря о том, что у Бога есть вся информация, а у нее, напротив – нет. Она уверяла, что самолет прибыл в аэропорт города Бойс 15 минут назад. При этом пассажирка не прекращала попыток вырваться и снова добраться до двери.

На борту воздушного судна было 73 человека. А в аэропорту буйную женщину ожидала полиция и медики из психиатрического отделения.