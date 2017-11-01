В Саратовской области поезд насмерть сбил пенсионера‍. Это случилось в районе перегона "станция Лопуховка – станция Екатериновка". Пожилой мужчина переходил железную дорогу примерно в пять часов вечера в неположенном месте, когда туда приближался локомотив.

Сотрудники Главного управления МВД Саратовской области сообщают о случае, в ходе которого поезд насмерть сбил пенсионера‍ в Аткарском районе. Согласно информации, которую они предоставляют, трагический случай произошел под вечер шестого марта. Так, в это время пожилой мужчина оказался в районе железной дороги и собирался ее переходить. В тот же момент к тому месту приближался поезд, однако он не учел этого и продолжил путь.

Как сообщается, машинист поезда подавал сигнал пенсионеру, а позже пытался тормозить, однако не успел. Погибший получил очень серьезные травмы. Как уточняют некоторые СМИ, колесо локомотива отрезало ему ногу, однако эта информация остается непроверена.

Ранее СМИ сообщали о случае, в ходе которого под поезд попала 31-летняя жительница Кемерово. Она была травмирована, однако не умерла.