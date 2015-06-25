"Оборотень": В Киеве полицейский отбился гранатой от СБУ

6 марта в Киеве работающий в полиции подозреваемый отбился от сотрудников СБУ, бросив в них гранату. Этот факт подтвердили представители Службы безопасности.

Инцидент произошел рядом со станцией метро "Лесная". Ранее украинские СМИ со ссылкой на инсайдеров в МВД писали, что во время спецоперации по поимке торговцев оружием предполагаемый преступник, оказавшийся полицейским, бросился бежать и прикрыл свой отход ручной гранатой. В результате взрыва пострадал автомобиль Toyota Camry, внутри которого сидел сотрудник СБУ.

Правоохранитель госпитализирован, а подозреваемому удалось сбежать на машине. В СБУ отметили, что атаковавший полицейский в прошлом был связан со спецподразделением "Беркут", которое ныне расформировано. Из-за произошедшего покушения на жизнь служащего в правоохранительных органах возбуждено уголовное дело.