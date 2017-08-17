СМИ: В Чечне разбился вертолет Ми-8, есть погибшие

СМИ сообщают о том, что в среду, 7 марта, в Чечне потерпел крушение вертолет Ми-8. По предварительным данным, в результате крушения погибли люди.

Как сообщается, в Итум-Калинском районе в области села Хильдехарой потерпел крушение вертолет Ми-8. Согласно опубликованным сведениям, он принадлежал пограничной службы ФСБ РФ. Сообщается, что авиакатастрофа привела к гибели людей, находящихся на борту, однако точное количество скончавшихся неизвестно, отмечается только, что их не более 8 человек.

В настоящий момент остается неизвестной точная причина крушения вертолета, все обстоятельства выясняются. Также неизвестно, есть ли выжившие в результате авиакатастрофы.