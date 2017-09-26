В Люберцах экс-военный из ревности расстрелял знакомую

6 марта в Люберцах экс-военный из-за ревности расстрелял знакомую управляющую гостиницей. Об этом уведомила представитель столичного ГСУ СКР Ольга Врадий.

По информации правоохранителей, в кабинете внутри одной из подмосковных гостиниц раздались выстрелы. Свидетели видели, как пожилой мужчина покинул помещение и пошел к припаркованному рядом автомобилю. Прибыв по вызову,полицейские заметили рядом со зданием Toyota Camry, в котором нашли мертвое тело вероятного стрелка.

С слов очевидцев предполагается, что отставной военнослужащий пришел к 30-летней пострадавшей и затеял конфликт на почве личных отношений. В процессе перебранки покойный выхватил револьвер "Наган" и несколько раз выстрелил в голову собеседницы. Пострадавшую госпитализировали и прооперировали. Сотрудники полиции отыскали револьвер, три стреляные гильзы и четыре патрона. Ведется проверка инцидента. Необходимость возбуждения дела определит заключение медиков о тяжести полученных пациенткой травм.