В Ростове уборщица в школе избила веником больного ученика

В Ростове-на-Дону в школе уборщица избила веником ученика, страдающего психическим заболеванием. Отмечается, что инцидент произошел в школе № 64.

Как стало известно, после уроков ученики восьмого класса задержались в школе для того, чтобы прибраться в классе. Один из учеников взял веник и стал "летать" по классу, словно Гарри Поттер, а затем упал. Именно за этим занятием застала парня уборщица. Она схватила веник и несколько раз ударила им ученика, наказав за плохое поведение.

О произошедшем узнала администрация школы, которая в комментарии журналистам рассказала, что ученик состоит на учете в психдиспансере и ПДН. Его воспитанием занимается только мама и самостоятельно не справляется. По поводу уборщицы отметили, что она уже два года работает в школе и ранее подобного поведения за ней не замечали. В администрации отметили, что уборщице сделают выговор, а для беседы также пригласят и маму пострадавшего школьника.