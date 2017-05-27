В Голландии студенты забросали рюкзаками вооруженного ножами мужчину

В Голландии студенты колледжа забросали рюкзаками и прогнали мужчину, вооруженного двумя ножами. Свидетели сняли происшествие на камеру и опубликовали на YouTube.

В колледж Скала, расположенный в городе Альфен-ан-ден-Рейн во время перемены ворвался предполагаемый злоумышленник с неизвестными намерениями и холодным оружием. Однако если у него и были намерения совершить нападение, то молодые люди пресекли его.

Сплоченной толпой парни отогнали пришельца к выходу из двора. Один из защитников ловким броском в ноги сбил убегающего мужчину с ног. В это время ещё один юноша нанес удар ногой. Держась на расстоянии и атакуя рюкзаками, учащиеся задержали неизвестного до приезда правоохранителей.

Полицейские арестовали подозреваемого и отняли у него кухонные ножи. Они выяснили, что местный житель 44 лет уже неоднократно попадался полиции с подозрением на различные правонарушения. Сейчас специалисты расследуют инцидент.