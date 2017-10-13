В центре Москвы зять избил и задушил 77-летнюю тещу

В центре Москвы мужчина избил и задушил свою тещу. Инцидент произошел 6 марта в доме по Старосадскому переулку.

Как стало известно, утром во вторник, 6 марта, 34-летний мужчина поругался со своей 77-летней тещей. В гневе он начал избивать пенсионерку, она упала, после чего мужчина начал ее душить. Его действия привели к смерти потерпевшей, прибывшая на место происшествия скорость только констатировала ее кончину.

Правоохранителям удалось задержать подозреваемого, на допросе он полностью признал свою вину. В настоящий момент следствие настаивает на аресте подозреваемого, ведется дальнейшее расследование.