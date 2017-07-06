В США ветеран ВВС связал и утопил 19-летнюю девушку, которую изнасиловал год назад‍

В США 33-летний ветеран ВВС связал и утопил 19-летнюю девушку, которую изнасиловал год назад‍. Тело погибшей со связанными кабельной стяжкой руками нашли в реке, экспертиза показала, что смерть наступила от удушья.

Полиция Соединенных Штатов сообщает о случае убийства молодой девушки, которое совершил ветеран ВВС. Известно, что ранее подозреваемый был знаком с жертвой. Год назад он нашел ее на сайте знакомств, там она предлагала секс-услуги. Он договорился о встрече, однако после того, как она выполнила его заказ, платить не стал. Он начал угрожать ей пистолетом, однако это заметили правоохранители, патрулировавшие район и арестовали его. Тогда он был судим, однако остался на свободе.

Спустя год ветеран ВВС снова наткнулся в интернете на бывшую жертву. В этот раз она также предлагала секс за деньги. Согласно версии, которую развивает полиция, пара вновь договорилась о встрече. В доказательство тому, что она садилась к нему в машину в день перед смертью, есть видеозаписи с камер наблюдения в городе. Спустя время ее начавшее разлагаться тело нашли в реке. Теперь 33-летнего мужчну обвиняют в ее убийстве.