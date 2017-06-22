В Москве пикап-тренер зарезал ученика после неудавшегося урока по соблазнению

На севере Москвы пикап-тренер случайно зарезал своего молодого ученика после неудавшегося урока по соблазнению. Отмечается, что в настоящий момент 34-летний пикап-тренер пребывает под подпиской о невыезде.

Как стало известно, трое молодых людей приехали на съемную квартиру на Дмитровском шоссе к 34-летнему мужчине, который обещал их научить искусству соблазнения. Все они заплатили по 20 тысяч рублей и урок начался. Освоив теорию, они решили перейти к практике и отправиться соблазнять девушек в московские клубы, предварительно "заправившись" алкоголем.

Как и следовало ожидать, в пьяном виде их не пустили ни в один клуб. Расстроившись, тренер по пикапу предложил молодым людям отправиться к нему домой и продолжить вечеринку. Дома уже он решил научить парней метать ножи и в пьяном состоянии попал в грудь 23-летнему парню.

Изначально никто не заметил, что парень погиб, однако когда вызвали скорую, молодого человека уже было не спасти. О произошедшем стало известно полиции, которая тут же задержала подозреваемого в убийстве. В отношении пикап-тренера возбудили уголовное дело, в настоящий момент он признал свою вину и находится под подпиской о невыезде.