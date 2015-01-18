Минобороны: при крушении Ан-26 в Сирии погибло 39 человек

Министерство обороны Российской Федерации раскрывает новые подробности расследования крушения самолета Ан-26 в Сирии. В авиакатастрофе, согласно последним данным погибло 39 человек.

После нескольких часов расследования обстоятельств крушения самолета Ан-26 в Сирии стало известно, что на борту находилось 39 человек, а не, как утверждалось ранее, 32. Подсчет велся учитывая как пассажиров, так и членов экипажа. Все люди, пребывающие на борту воздушного судно, погибли.

Стоит напомнить, сегодня стало известно, что около трех часов дня на территории базы Хмеймим в Сирии потерпел крушение российский самолет Ан-26. Как утверждают эксперты, огонь по судну не велся, а катастрофа связана исключительно с техническими неполадками.