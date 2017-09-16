В Улан-Удэ пьяные любовники занимались сексом прямо на бетонном полу в подъезде

В Улан-Удэ в одной из новостроек по улице Боевая влюбленная парочка занималась сексом, растянувшись на бетонном полу в подъезде. О произошедшем разгневанные жильцы дома рассказали в социальных сетях.

Как стало известно, одна из жительниц Улан-Удэ выгнала из подъезда пару молодых людей, которые занимались сексом прямо на бетонном полу. Она засняла на камеру произошедшее и разместила фото в соцсети. На опубликованных в Сети кадрах видно полностью обнаженных мужчину и женщину, которые расстелили на бетонном полу подобие пледа и предались плотским утехам. Их одежда была разбросана по всему этажу, там же находились и бутылки с алкоголем.

Казалось бы, парочку не смущало то, что в подъезде могут проходить пожилые люди или маленькие дети, они были полностью поглощены процессом. Разъяренные жильцы дома выгнали любовничков на улицу и решили поставить в подъезде видеокамеру, на всякий случай. Как отметили очевидцы, ранее в подъездах просто мусорили или распивали алкоголь, а теперь уже и сексом начали заниматься.

Отмечается, что о произошедшем жильцы новостройки не стали обращаться в полицию, потому влюбленных нельзя привлечь к ответственности. Кроме того остается неизвестным, проживала ли парочка в этом доме или нет.