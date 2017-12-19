В Краснодаре няня задушила и спрятала труп младенца в гараже из-за задержки зарплаты

В Краснодаре 34-летняя женщина, работавшая няней для 9-месячного сына гражданки Нигерии, убила ребенка из-за задержки зарплаты. Труп малыша она спрятала в подвале гаража, дело уже передали в суд.

Как сообщили в региональном СК, следствие по делу об убийстве младенца завершено и направлено в суд. Стало известно, что с сентября 2016 года няня, работавшая на женщину-гражданку Нигерии, взяла ребенка к себе домой, где он и проживал. «Начальница» няни задолжала ей зарплату за несколько месяцев, что стало поводом для серьезного конфликта.

Во время разговора по телефону с матерью ребенка между няней и ее «начальницей» возникла ссора. Мать младенца попросила, чтобы няня привезла ей ребенка, а зарплату обещала выплатить чуть позже. Инцидент случился 19 февраля 2017 года.

В тот же день няня не поспешила возвращать младенца к матери, а имитировала его похищение. Женщина задушила ребенка, положила его труп в пакет и закопала в гаражной яме, расположенной в ее дворе. После этого она позвонила в полицию и сообщила, что ребенка похитили неизвестные. Женщина написала заявление и выдумала историю похищения.

Полиция, при обыске двора женщины на предмет улик, нашла в подвальной яме ее гаража труп ребенка, который она там закопала. Эксперты установили, что младенец скончался от удушения, которое наступило после сдавливания шеи руками.