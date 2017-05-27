В Кузбассе заботливая теща передала зятю в тюрьму спрятанный в сале телефон

В Кузбассе заботливая теща решила порадовать зятя, отбывающего срок в тюрьме, и прислала ему телефон, упакованный в сало. Посылку она отправила по почте, однако сотрудникам ФСИН все же удалось обнаружить запрещенный предмет.

Как стало известно, в беловской исправительной колонии № 44 сотрудник отдела безопасности осматривал посылку, которую прислали осужденному на 10 лет мужчине. Его внимание привлекло сало в вакуумной упаковке и он решил проверить, нет ли там чего-то запрещенного. Вскрыв упаковку, сотрудник безопасности заметил, что сало резали ранее. По итогу проверки он нашел в сале телефон, наушники и карту памяти.

Во время допроса осужденный отметил, что не знал о "подарочке" в сале. Как оказалось, теща всего лишь решила порадовать зятя, который, к слову, уже отбыл 9 лет из 10 своего наказания. В настоящий момент в отношении нарушительницы составлен административный протокол и ей грозит штраф в размере до 5 тысяч рублей.