В Башкирии пьяный мужчина на спор зарезал своего собутыльника

В Башкирии во время пьянки мужчина на спор зарезал своего собутыльника. Отмечается, что инцидент произошел в Бакалинском районе.

Как стало известно, 4 марта текущего года компания мужчин распивала алкоголь в одном из домов села Бакалы. Изрядно напившись, один из мужчин затеял с товарищами спор, что сможет подрезать человека. 32-летний мужчина начал провоцировать своего 34-летнего товарища взять нож и пырнуть его, однако тот на провокации никак не отреагировал. Тогда 32-летний сам схватил холодное оружие и пырнул собутыльника, показывая, что выиграл спор.

Другие моментально протрезвели и сразу же вызвали скорую, однако прибывшие медики не смогли спасти пострадавшего, тот скончался. Жителя Бакалинского района арестовали, следователи возбудили уголовное дело. По факту произошедшего будет проведено расследование, затем все материалы дела передадут в суд.