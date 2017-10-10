Минобороны: Российский Ан-26 рухнул в Сирии из-за технической неполадки

Сегодня, 6 марта, на территории базы Хмеймим в Сирии в авиакатастрофу попал российский самолет Ан-26. Отмечается, что все 32 человека, которые в момент крушения пребывали в лайнере, скончались.

Как стало известно, сегодня около трех часов дня по Москве на территории сирийской базы Хмеймим рухнул российский самолет Ан-26. По некоторым полученным данным, самолет не долетел до взлетно-посадочной полосы всего каких-то 500 метров и столкнулся с землей.

Комиссия Минобороны уже работает на месте происшествия и готова назвать предварительную причину крушения. Отмечается, что огонь по Ан-26 не выпускали, самолет мог потерпеть крушение в связи с техническими неполадками. Также в Минобороны заявили, что расследование по данному факту будет продолжаться и выразили свои соболезнования родственникам 32 погибших в крушении человек.

Напомним, ранее сообщалось о том, что удалось выяснить содержание разговора пилотов самолета Ан-148, рухнувшего в Подмосковье.