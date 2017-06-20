СМИ: в районе линии соприкосновения на Донбассе прогремел мощнейший взрыв

В районе линии соприкосновения в Донбассе прогремел мощнейший взрыв. Об этом стало известно из официального сообщения представителей руководства ДНР в СЦКК.

Сегодня, 6 марта, на Добассе произршел серьезный взрыв. Происшествие имело место в районе линии соприкосновения и было зафиксировано представительством Донецкой народной республики.

Согласно сведениям средств массовой информации, взрыв прогремел за несколько минут до того, как в небе был замечен вертолет с украинскими опознавательными знаками. Его полет был зафиксирован на расстоянии 800 метров от самой линии соприкосновения.

На данный момент, власти ДНР намерены искать защиты в ОБСЕ для дальнейшего разбирательства в произошедшем.